DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
G.S.FDS-N-11 EQ.P.EO E GSWZ LU0385345219 BAW/UFN
G.S.FDS-N-11 EQ.P.BASE DL GS0W LU0385343941 BAW/UFN
G.S.FDS-N-11 EQ.P.EO OCS GSWY LU0385344592 BAW/UFN
G.S.FDS-N-11 EQ.P.BASE DL GS0L LU0385344089 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
G.S.FDS-N-11 EQ.P.EO E GSWZ LU0385345219 BAW/UFN
G.S.FDS-N-11 EQ.P.BASE DL GS0W LU0385343941 BAW/UFN
G.S.FDS-N-11 EQ.P.EO OCS GSWY LU0385344592 BAW/UFN
G.S.FDS-N-11 EQ.P.BASE DL GS0L LU0385344089 BAW/UFN
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