Anzeige
Mehr »
Login
Mittwoch, 25.11.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 647 internationalen Medien
Ad-hoc: Unglaublicher Multimillionendeal! Heute heftige Zugewinne zu erwarten
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2PLN8 ISIN: CA6295231014 Ticker-Symbol: A2PL 
Frankfurt
25.11.20
08:15 Uhr
0,000 Euro
-0,002
-95,65 %
Branche
Immobilien
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
NABIS HOLDINGS INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NABIS HOLDINGS INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,0010,00708:19
0,0040,00912.10.
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
NABIS HOLDINGS
NABIS HOLDINGS INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
NABIS HOLDINGS INC0,000-95,65 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.