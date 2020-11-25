Anzeige
Mehr »
Login
Mittwoch, 25.11.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 647 internationalen Medien
Im Fokus: Grande West Investoren-Konferenz! Die 500 Mio. CAD Story!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: ENAG99 ISIN: DE000ENAG999 Ticker-Symbol: EOAN 
Xetra
25.11.20
10:14 Uhr
9,096 Euro
+0,132
+1,47 %
Branche
Versorger
Aktienmarkt
DAX-30
Prime Standard
DAX International 100
1-Jahres-Chart
E.ON SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
E.ON SE 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
9,0789,08010:30
9,0769,07610:30
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
DATAGROUP
DATAGROUP SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
DATAGROUP SE44,950+1,58 %
E.ON SE9,096+1,47 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE58,18-0,58 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.