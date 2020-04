DATAGROUP SE: DATAGROUP hebt Ausblick aufDGAP-Ad-hoc: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung DATAGROUP SE: DATAGROUP hebt Ausblick auf27.04.2020 / 11:26 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.DATAGROUP hebt Ausblick aufPliezhausen, 27.04.2020. DATAGROUP SE (WKN A0JC8S) hebt den Ausblick bei Umsatz und EBITDA aufgrund von Corona-bedingten Einmaleffekten bis auf weiteres auf.Durch Sondereinflüsse im Umfeld der Corona-Krise können insbesondere größere Transitionen nicht vollständig im Rahmen der zeitlichen Vorgaben umgesetzt werden. Dies kann zu verspäteten Inbetriebnahmen und damit Umsatzverlusten führen. Auch im Geschäft mit Software-Robotern und der Mobilisierung von Geschäftsanwendungen sind Projektverschiebungen zu verzeichnen.Weitere Auswirkungen der Corona-Pandemie werden zudem bei der im August 2019 übernommenen IT-Informatik, die nun unter DATAGROUP Ulm firmiert, erwartet. Hier wurden Assets und Mitarbeiter aus der Insolvenzmasse übernommen, nicht jedoch die Kundenbeziehungen. Diese sollen über Neuabschlüsse direkt in die CORBOX-Welt transferiert werden. Bedingt durch Auswirkungen der Corona-Pandemie ergeben sich auch hier unerwartete Verzögerungen beim Anlauf des Neugeschäfts. Nach Anlaufverlusten im ersten Quartal in Höhe von 1,3 Mio. EUR konnte das Unternehmen inzwischen zwar leicht profitabel aufgestellt werden, wird jedoch nach heutigem Stand keinen nennenswerten Beitrag zum Konzernergebnis beisteuern können.Aus diesen Gründen nimmt der Vorstand der DATAGROUP die derzeitige Guidance bis auf weiteres zurück, da Dauer und Umfang der wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Unsicherheiten auf DATAGROUP derzeit noch nicht verlässlich zu beziffern sind.Mitteilende Person:Max H.-H. Schaber Vorstandsvorsitzender DATAGROUP SE Wilhelm-Schickard-Str. 7 72124 PliezhausenAnsprechpartner für weitere InformationenDATAGROUP SE Claudia Erning Wilhelm-Schickard-Str. 7 72124 Pliezhausen T +49 7127 970-015 F +49 7127 970-033 claudia.erning@datagroup.de27.04.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: DATAGROUP SE Wilhelm-Schickard-Str. 7 72124 Pliezhausen Deutschland Telefon: +49 (0)7127 970 000 Fax: +49 (0)7127 970 033 Internet: www.datagroup.de ISIN: DE000A0JC8S7 WKN: A0JC8S Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London EQS News ID: 1030159Ende der Mitteilung DGAP News-Service1030159 27.04.2020 CET/CEST