DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA12H/19 DE000HLB37R1 03.12.2020 HZE/EOT
LB.HESS.-THR.IS.12B/2019 DE000HLB3712 03.12.2020 HZE/EOT
LB.HESS.-THR.IS.12A/19 DE000HLB37E9 03.12.2020 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA12Y/19 DE000HLB38W9 03.12.2020 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA12H/19 DE000HLB37R1 03.12.2020 HZE/EOT
LB.HESS.-THR.IS.12B/2019 DE000HLB3712 03.12.2020 HZE/EOT
LB.HESS.-THR.IS.12A/19 DE000HLB37E9 03.12.2020 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA12Y/19 DE000HLB38W9 03.12.2020 HZE/EOT
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