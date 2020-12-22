DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
SI U.E.UC E.IST.E.-X M.F. ECBF LU1982823087 BAW/UFN
SI U.E.UC EO ST.E.-X M.V. ECBV LU1982822949 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
SI U.E.UC E.IST.E.-X M.F. ECBF LU1982823087 BAW/UFN
SI U.E.UC EO ST.E.-X M.V. ECBV LU1982822949 BAW/UFN
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