FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
RIVERA (HLDGS)LTD RIA HK0281001443
AB/FROM ONWARDS 29.12.2020 14:50 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
RIVERA (HLDGS)LTD RIA HK0281001443
AB/FROM ONWARDS 29.12.2020 14:50 CET
RIVERA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de