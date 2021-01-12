Anzeige
Mehr »
Login
Dienstag, 12.01.2021 Börsentäglich über 12.000 News von 656 internationalen Medien
Christina Lake Cannabis - Cannabis Highflyer und Übernahmeziel 2021!?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0CA7J ISIN: GB00B00KV284 Ticker-Symbol: LFD 
Frankfurt
12.01.21
08:15 Uhr
0,086 Euro
+0,028
+49,48 %
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
GCM RESOURCES PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
GCM RESOURCES PLC 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
GCM RESOURCES
GCM RESOURCES PLC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
GCM RESOURCES PLC0,086+49,48 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.