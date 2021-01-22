FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
POLYTEC ASS. HLDGS HD-,10 KID1 KYG716591170
AB/FROM ONWARDS 22.01.2021
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
POLYTEC ASS. HLDGS HD-,10 KID1 KYG716591170
AB/FROM ONWARDS 22.01.2021
POLYTEC ASSET-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de