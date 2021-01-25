Anzeige
Mehr »
Login
Montag, 25.01.2021 Börsentäglich über 12.000 News von 653 internationalen Medien
Schon laufende Kursrallye und nicht nur ein “Zock mit Tenbagger”-Potenzial”…
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A1W7D4 ISIN: CA05156V1022 Ticker-Symbol: IKAP 
Tradegate
25.01.21
19:44 Uhr
15,000 Euro
+2,790
+22,85 %
Branche
Pharma
Aktienmarkt
NASDAQ Biotech
1-Jahres-Chart
AURINIA PHARMACEUTICALS INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
AURINIA PHARMACEUTICALS INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
14,99015,11019:48
14,95015,14019:48
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AURINIA PHARMACEUTICALS
AURINIA PHARMACEUTICALS INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AURINIA PHARMACEUTICALS INC15,000+22,85 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.