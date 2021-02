Lausanne, Schweiz (ots/PRNewswire) - Zusammengefasst:- Netflix führte unter dem Namen "Hailstorm" ein Skalierungsprogramm im Schnellverfahren auf dem Markt ein. Zweck des Programms ist es, das Time to Market (die Zeit von der Entwicklung eines Produktes bis zur Marktreife) zu beschleunigen und den technischen Aufwand der Netflix-Zertifizierung bei Hybrid STB für Android TV zu reduzieren.- iWedia ist in der Branche eines der ersten unabhängigen Software-Unternehmen, das über eine Zertifizierung für seine Softwarestacks auf Hailstorm-Hybrid-Betreiber-STB verfügt. iWedia, ein führender Anbieter von Software-Komponenten und -Lösungen für Fernsehgeräte,verriet heute, dass seine Softwarestacks eine Zertifizierung auf Hybrid-Hailstorm-Betreiber-STB erhalten haben.Hailstorm ist ein Gerät von Netflix zur Skalierung von Android TV-Programmen, das auf ein beschleunigtes Time to Market und einen geringeren technischen Aufwand abzielt.Zweck des Hailstorm Hybrid Programms ist es, auf der Betreiberseite die Arbeit an einer Hybrid Set-Top-Box (STB) für Android TV vor deren Systemintegration zu verkürzen und das Time to Market bei vollständiger Aufrechterhaltung aller Leistungs- und Qualitätsmerkmale von Netflix zu reduzieren.Durch wirksamen, vollständigen Einsatz der bestehenden Android Systeme, ergänzt durch das Tagged Image File Format (TIF) für TV, ist das iWedia's DVB-Stack eines der besten auf dem Markt und erhielt so die Zertifizierung als Teil der Hybrid-Hailstorm-STB.Die vollständige Pressemitteilung finden Sie auf der Website von iWedia.Über iWedia - www.iwedia.com (http://www.iwedia.com/)iWedia S.A. bietet ausgezeichnete Software-Lösungen für vernetzte TV-Geräte an. Als Pionier im Bereich der AndroidTV-Systeme bietet iWedia seinen Kunden Software-Architektur und Design-Expertise an; außerdem felderprobte Produkte und kosteneffiziente technische Dienste. iWedia bedient bedeutende Telekom-Betreiber, PayTV-Anbieter und Erstausstatter des Automobilsektors (Rang 1).Der Firmensitz von iWedia befindet sich in der Schweiz. Das Unternehmen verfügt außerdem über Entwicklungslabors in Serbien, und Verkaufs- und Kundendienstbüros in Deutschland, Frankreich, Thailand, Indien, Südkorea und Brasilien.Weitere Informationen erhalten Sie unter:(iWedia)David Paul,Marketing Manager bei iWediadavid.paul@iwedia.com+55 (11) 97188-0222 Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1429562/iWedia_Logo.jpgOriginal-Content von: iWedia, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/152789/4826558