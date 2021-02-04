Anzeige
Mehr »
Login
Donnerstag, 04.02.2021 Börsentäglich über 12.000 News von 653 internationalen Medien
Ist das die >Covid-Rettung< von Flug- und Personenschiff-Häfen weltweit?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2PXG1 ISIN: BE0974349814 Ticker-Symbol: WPHB 
Tradegate
04.02.21
09:38 Uhr
29,040 Euro
-1,200
-3,97 %
Branche
Immobilien
Aktienmarkt
BEL-20
AMX
1-Jahres-Chart
WAREHOUSES DE PAUW NV Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
WAREHOUSES DE PAUW NV 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
30,22030,30007:00
29,18029,22013:20
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
WAREHOUSES DE PAUW
WAREHOUSES DE PAUW NV Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
WAREHOUSES DE PAUW NV29,040-3,97 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.