FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BIOPHYTIS ADR/1 O.N. 6XBA US09076G1040
AB/FROM ONWARDS 12.02.2021 15:57 CET
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BIOPHYTIS ADR/1 O.N. 6XBA US09076G1040
AB/FROM ONWARDS 12.02.2021 15:57 CET
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