Anzeige
Mehr »
Login
Dienstag, 16.02.2021 Börsentäglich über 12.000 News von 654 internationalen Medien
Eilmeldung - Megachance!? Ad-hoc: Das ist der ganz große Durchbruch!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 881815 ISIN: BMG2122W1010 Ticker-Symbol: CUG 
Stuttgart
16.02.21
09:45 Uhr
0,045 Euro
+0,009
+23,61 %
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
ASIEN
1-Jahres-Chart
CHUANGS CHINA INVESTMENTS LTD Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CHUANGS CHINA INVESTMENTS LTD 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,0450,05414:24
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
CHUANGS CHINA INVESTMENTS
CHUANGS CHINA INVESTMENTS LTD Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CHUANGS CHINA INVESTMENTS LTD0,045+23,61 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.