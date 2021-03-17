FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CHORUS AVIAT.(VOT.+VAR.) 1H0 CA17040T3001
AB/FROM ONWARDS 17.03.2021
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CHORUS AVIAT.(VOT.+VAR.) 1H0 CA17040T3001
AB/FROM ONWARDS 17.03.2021
CHORUS AVIATION-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de