FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MITSUBISHI UFJ ADR 1 MFZA US6068221042
AB/FROM ONWARDS 30.03.2021
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MITSUBISHI UFJ ADR 1 MFZA US6068221042
AB/FROM ONWARDS 30.03.2021
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ADR-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de