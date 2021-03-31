DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
PETROBRAS GBL FIN. 2028 5P0J US71647NAY58 01.04.2021 HZE/EOT
PETROBR.G.F. 20/30 5P0L US71647NBE85 01.04.2021 HZE/EOT
PETROBR.G.F. 19/49 5P0K US71647NBD03 01.04.2021 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
PETROBRAS GBL FIN. 2028 5P0J US71647NAY58 01.04.2021 HZE/EOT
PETROBR.G.F. 20/30 5P0L US71647NBE85 01.04.2021 HZE/EOT
PETROBR.G.F. 19/49 5P0K US71647NBD03 01.04.2021 HZE/EOT
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