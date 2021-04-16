BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE WOHNEN AUF 55 (47) EUR - 'OVERWEIGHT'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR AURELIUS AG AUF 36,50 (29,50) EUR - 'BUY'CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 95 (81) EUR - 'OUTPERFORM'DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR AURUBIS AUF 67 (64) EUR - 'HOLD'DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 105 (99) EUR - 'BUY'DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR SALZGITTER AUF 25 (22) EUR - 'HOLD'DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR THYSSENKRUPP AUF 17 (16) EUR - 'BUY'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BRENNTAG AUF 90 (81) EUR - 'BUY'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE WOHNEN AUF 49,00 (43,50) EUR - 'NEUTRAL'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 170 (164) EUR - 'BUY'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 10 (9,60) EUR - 'NEUTRAL' MORGAN STANLEY SENKT BMW AUF 'UNDERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT) - ZIEL 80 (66) EURMORGAN ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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