Normalerweise investiere ich in solch zyklischen Unternehmen wie Salzgitter nicht, aber in der Vergangenheit hat das schon einmal geklappt. Salzgitter ist die Nr. 2 bei Stahl in Deutschland, aber eigentlich ein Mischkonzern, dem auch 30% von Aurubis gehört und ein Getränkeabfüllmaschinenhersteller. Wenn die Stahlpreise oben bleiben, könnte hier in 2021 extrem gut verdient werden, was bisher noch nicht so richtig im Kurs enthalten ist. Als eine kleine Position habe ich Salzgitter als Prozykliker im Wikifolio gekauft, aber dies ist sicherlich keine Qualitätsaktie. Mehr dazu im folgenden Video: ...

