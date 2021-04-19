FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CAPITALAND LTD SD1 PLF SG1J27887962
AB/FROM ONWARDS 19.04.2021 10:07 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CAPITALAND LTD SD1 PLF SG1J27887962
AB/FROM ONWARDS 19.04.2021 10:07 CET
CAPITALAND LIMITED-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de