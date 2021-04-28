DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
MUL-L.O.MALAYS. EOA LMLS LU1901001542 BAW/UFN
MUL-L.M.THAIL. EOA LYXT LU1900067437 BAW/UFN
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MUL-L.O.MALAYS. EOA LMLS LU1901001542 BAW/UFN
MUL-L.M.THAIL. EOA LYXT LU1900067437 BAW/UFN
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