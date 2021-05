Nürnberg (ots) - Super Qualität zu super Preisen - das bekommen Kundinnen und Kunden bei NORMA. Davon sind auch die Experten von ÖKO-TEST überzeugt. In der Mai-Ausgabe des Magazins wurden unter anderem Mundspülungen und Tomatensaucen untersucht. Beide Male schneiden NORMA-Produkte besonders gut ab. In der Spezialausgabe "Schwangerschaft und Geburt" warfen die Tester zudem einen Blick auf Artikel, die rund um Babys zum Einsatz kommen. Auch hier befanden sie: NORMA ist "sehr gut".NORMA, einfach Spitze!"Mamma mia!" - unter dieser Überschrift veröffentlichte ÖKO-TEST nun den Vergleich von insgesamt 50 Tomatensaucen aus allen Preisklassen. Dabei wurden vor allem die Inhaltsstoffe unter die Lupe genommen. Dabei konnte vor allem die NORMA-Tomatensauce von VILLA GUSTO überzeugen. Während bei anderen Saucen im Vergleich Spuren von Pestiziden gefunden wurden, ist die Discounter-Variante völlig frei davon. Auch die "Herkunft der Tomaten" - beim NORMA-Produkt Italien -, die "Bemühungen um faire Arbeitsbedingungen" und die "Hinweise auf wassersparende Bewässerung" wurden bewertet. Überall schnitt VILLA GUSTO vorbildlich ab und bekam daher verdient das Gesamturteil "sehr gut".Die DENTABELLA-Mundspülung enthält ebenfalls keine bedenklichen Inhaltsstoffe, auf die die ÖKO-TEST-Profis speziell achten. Mit gerade einmal 74 Cent für 500 Milliliter zählt das NORMA-Mundwasser im Vergleich zu den deutlich preiswerteren Angeboten und ist auch äußerlich ein echtes Wundermittel: Die Flasche hat immerhin einen Rezyklatanteil von 24 Prozent und spart damit rund ein Viertel an Ressourcen bei der Herstellung ein. Alles in allem bekommt die Mundspülung das Prädikat "gut" und wird so von ÖKO-TEST auf einen der Spitzenplätze gehoben.Selbst im Sonderheft "Schwangerschaft und Geburt" ist NORMA ganz vorne mit vertreten. Genauer gesagt: Bei den Feuchttüchern für Babys schneidet ELCURINA, die Eigenmarke des Nürnberger Discounters, stark ab. Das Produkt ist komplett frei von "bedenklichen und/oder umstrittenen Inhaltsstoffen" und damit perfekt geeignet für Babys, urteilen die ÖKO-TEST-Experten. Das Gesamturteil fällt daher "sehr gut" aus.NORMA-Serie im Fachmagazin ÖKO-TEST wird fortgesetztIn der Maiausgabe von ÖKO-TEST wurden erneut mehrere NORMA-Artikel ausgezeichnet. Damit setzt sich die Serie für den Lebensmittel-Discounter ununterbrochen fort. In 2021 schafften es bislang in jeder Ausgabe des renommierten Testmagazins Produkte von NORMA ins Top-Ranking.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/4907015