Anzeige
Mehr »
Login
Mittwoch, 05.05.2021 Börsentäglich über 12.000 News von 660 internationalen Medien
Top-News des Tages! TAAT Global: Das Patent-Upgrade!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0RPCJ ISIN: US2575592033 Ticker-Symbol: G2K1 
Tradegate
04.05.21
21:50 Uhr
40,600 Euro
+7,000
+20,83 %
Branche
Holz/Papier
Aktienmarkt
S&P SmallCap 600
1-Jahres-Chart
DOMTAR CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DOMTAR CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
39,80040,60011:22
40,00040,60010:52
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
DOMTAR
DOMTAR CORPORATION Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
DOMTAR CORPORATION40,600+20,83 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.