Limassol, Zypern (ots/PRNewswire) - Der Finanzdienstleister BDSwiss ist stolz darauf, eine Sponsoring-Vereinbarung mit dem MercedesCup, einem ATP-Tour-Tennisturnier, bekannt zu geben. Die Veranstaltung, auch bekannt als die Stuttgart Open, findet vom 7. bis zum 13. Juni 2021 mit BDSwiss als Goldsponsor und exklusivem Online-Handelspartner statt.Im Rahmen der Sponsoring-Vereinbarung mit dem Turnierorganisator E|motion Group soll die Präsenz von BDSwiss für die nächsten zwei Jahre etabliert und der Online-Handel Teil der ATP-Tour werden. Der MercedesCup findet in der Tennisanlage des TC Weissenhof in Stuttgart statt. Dabei spielen 28 Spieler um den Einzeltitel, im Doppel treten 16 Teams gegeneinander an.Die BDSwiss und der MercedesCup sind zum ersten Mal Partner. Beide Unternehmen haben sich technischem Know-how mit Leidenschaft für Leistung verschrieben haben. Das Sponsoring unterstützt die Veranstalter bei der Ausrichtung von professionellen Tennisturnieren, fördert aber auch Sportinitiativen auf Amateurebene.Mit dem Sponsoring-Vertrag wird BDSwiss bis 2022 exklusiver Online-Handelspartner des MercedesCup und hat damit die Möglichkeit, umfassend an den Medienaktivitäten des Turniers teilzunehmen und eine kommerzielle Präsenz im VIP-Bereich aufzubauen. Darüber hinaus profitiert die Marke BDSwiss von der Medienberichterstattung aus über 20 Ländern und einem Publikum von über einer Million sowie einer kostenlosen Ausstrahlung über Satellit, Kabel, IPTV, Web und Mobile von ServusTV Deutschland (https://www.servustv.com/).Alexander Oelfke, Chief Executive Officer von BDSwiss, erklärte: "Das Sponsoring eines Profi-Tennisturniers wie dem MercedesCup für die nächsten zwei Jahre unterstreicht unser Engagement für die Zusammenarbeit mit führenden Sportveranstaltungen und -organisationen."Wir wollen mit dem ATP-Tour-Tennis zusammenarbeiten, weil die Sportler, die an der Veranstaltung im nächsten Monat teilnehmen, absolute Profis sind und dieselben Prinzipien verkörpern wie wir: Professionalität, Präzision und Leidenschaft für Leistung."Weiter erklärte Oelfke: "Das Sponsoring dieser Veranstaltung ist eine hervorragende Gelegenheit für uns, Millionen von Menschen auf der ganzen Welt den Online-Handel und die Marke BDSwiss näherzubringen. Genau wie die Spitzensportler benötigen auch Händler Disziplin und gutes Timing, um erfolgreich zu sein - genau diese Botschaft möchten wir allen vermitteln, die zum ersten Mal über Online-Handel nachdenken."Die erste Ausgabe des MercedesCup fand 1898 in Stuttgart statt, 1979 wurde Mercedes-Benz Titelsponsor der Veranstaltung. Als ranghöchstes ATP-Tour-Event verfügt der MercedesCup über eine illustre Reihe an ehemaligen Meistern, darunter auch Roger Federer (2018) und Rafael Nadal (2015).Simon Schleich, Managing Director von E|motion Deutschland & Spanien, äußerte sich zu der Partnerschaft: "Wir freuen uns sehr und sind stolz, BDSwiss als Gold Partner des MercedesCup begrüßen zu dürfen. Damit nehmen wir zum ersten Mal ein Unternehmen für Online-Handel in unser großartiges Portfolio an führenden Unternehmen und Marken auf. Das Vertrauen, das uns BDSwiss für die nächsten zwei Jahre entgegenbringt, bestätigt die passende Ausrichtung der Zielgruppe, die aus begeisterten Tennisfans mit attraktiven soziodemografischen Merkmalen für Finanzdienstleistungsunternehmen besteht."Obwohl der diesjährige MercedesCup ohne Publikum gespielt wird, haben bereits mehrere prominente Stars ihre Teilnahme bestätigt, darunter Australiens Nummer eins Nick Kyrgios, der deutsche Topstar Alexander Zverev und das italienische Wunderkind Jannik Sinner.Informationen zu BDSwissBDSwiss ist eine führende Gruppe von Finanzunternehmen, die in mehr als 187 Ländern Handelsdienstleistungen für Devisen und Differenzkontrakte (CFD) anbietet und mehr als 1,5 Millionen registrierte Benutzer bedient.BDSwiss bietet Nutzern weltweit über vier benutzerfreundliche Handelsplattformen Handelsdienstleistungen an: MetaTrader 4, MetaTrader 5, BDSwiss Web Trader und die BDSwiss-Handels-App sind erhältlich auf Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bdswissnative&hl=en&gl=US) und im Apple App Store (https://apps.apple.com/gb/app/bdswiss/id1238687228?l=nb).Die BDSwiss Holding AG ist seit 2013 von der Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) zugelassen und lizenziert.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1337002/BDSwiss_Group_Logo.jpgPressekontakt:Drosoula HadjisavvaMarketing-LeiterinTel.: +357 25053940Original-Content von: BDSwiss, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154267/4924544