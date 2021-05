Weinfelden (ots) - Lidl Schweiz nimmt ein "Henne & Hahn" - Eierprodukt in sein Sortiment auf. Dadurch fördert der Detailhändler die Aufzucht von männlichen Küken. Die Eier stammen aus biologischer Landwirtschaft und kommen aus der Schweiz.Lidl Schweiz nimmt erstmals ein Bio-Produkt aus dem Bruderküken-Programm "Henne & Hahn" ins Sortiment auf. Die Aufzucht von männlichen Küken aus Legelinien wird oft als nicht wirtschaftlich bezeichnet. In der Praxis hat das dazu geführt, dass männliche Küken direkt nach dem Schlupf getötet werden.Das Programm "Henne und Hahn" fördert die Aufzucht von männlichen Küken indem pro Legehenne auch ein Hahn, sogenannter Bruderhahn, grossgezogen wird. Die Küken werden unter artgerechten Bedingungen grossgezogen, erhalten hochwertiges Bio-Futter und haben regelmässigen Zugang zur Wiese und zum Sandbad.Lidl Schweiz will nachhaltiges Einkaufen für jedes Portemonnaie möglich machen und bietet die Henne & Hahn Bio-Eierpackung à 6 Stück bereits für 3.99 Franken an. Die Eier stammen aus der Schweiz.Pressekontakt:MedienstelleDunantstrasse 158570 WeinfeldenTel.: +41 (0)71 627 82 00E-Mail: media@lidl.chOriginal-Content von: LIDL Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016795/100871718