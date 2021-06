FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNE ERWARTET - Der Dax dürfte am Donnerstag leicht im Plus eröffnen. Spannend wird dann die Entwicklung im Handelsverlauf - denn auf diesen Tag mit frischen Signalen der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise fiebern die Marktteilnehmer bereits die ganze Woche hin. Beide Ereignisse stehen am Nachmittag an. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor Handelsbeginn rund 0,2 Prozent höher wieder knapp über die Marke von 15 600 Punkten.

USA: - SCHWÄCHER - Vor Zahlen zur Inflation in den USA haben sich die Anleger am Mittwoch nicht aus der Deckung gewagt. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,44 Prozent niedriger bei 34 447,14 Punkten. Am Donnerstag werden die Verbraucherpreise im Mai veröffentlicht. Im April hatte die Teuerung in den USA stark zugelegt. Experten erwarten, dass sich der Preisauftrieb zuletzt sogar noch einmal beschleunigt hat.

ASIEN: - HÖHER - Asiens Aktienmärkte tendieren am Donnerstag überwiegend höher. Japans Nikkei 225 legt um 0,32 Prozent zu, Hongkongs Hang Seng gewinnt 0,34 Prozent und Chinas CSI 300 legt um 1,13 Prozent zu. Marktbeobachtern zufolge profitieren die Aktien vom Einverständnis Chinas und der USA, sich stärker beim Handel und bei Investitionen zu vernetzen.



DAX 15581,14 -0,38

XDAX 15577,22 -0,58

EuroSTOXX 50 4096,85 0,02

Stoxx50 3510,58 0,43



DJIA 34447,14 -0,44

S&P 500 4219,55 -0,18

NASDAQ 100 13814,94 0,03

°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 175,41 +0,02%

°



DEVISEN:





Euro/USD 1,2167 -0,11

USD/Yen 109,54 -0,09

Euro/Yen 133,27 -0,19



°



ROHÖL:





Brent 71,81 -0,42 USD

WTI 65,56 -0,40 USD

°



/fba