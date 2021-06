NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 111,59 auf 73,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die kurzfristige Perspektive für Container-Reedereien bleibe mit weiter steigenden Frachtraten positiv, schrieb Analyst Samuel Bland in einer am Montag vorliegenden Studie. Auf mittlere Sicht sei der Anlagehintergrund aber unsicherer. Die deutliche Kurszielsenkung begründete er mit einem reduzierten Bewertungsmultiplikator auf den Buchwert. Der zuletzt massive Kursanstieg liege wohl auch an der nur geringen Liquidität der Aktie./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2021 / 18:29 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2021 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000HLAG475

