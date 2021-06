Bocholt (ots) - Liebe Redaktion,unsere "Mission Zukunft" ist geglückt: Wir sind gewachsen, wir haben dazugelernt und uns immer weiterentwickelt. Jetzt heißt es bei ROSE Bikes: CONNECT & REDUCE TO THE MAX! Wir nehmen dich mit auf eine Reise ins Innere der Marke, präsentieren dir unsere Visionen für das kommende Jahr und geben dir Einblick in noch unveröffentlichte Zukunftspläne von ROSE Bikes.Einladung zum Rose Bikes Digitalevent - exklusiv für JournalistenDonnerstag, 17. Juni 2021 von 12 bis 15 UhrAnmeldung und Programm: https://www.lyyti.in/ROSEBikesGastWir möchten für und mit euch sprechen, eure Fragen und Ideen hören und euch die Möglichkeit zum direkten Austausch mit unseren Expert*innen aus Geschäftsführung, Marketing, Design, Retail, E-Business, Customer Experience, Business Intelligence und IT geben. Viel mehr als eine Pressekonferenz - SEI DABEI! Alle wichtigen Infos zum Event, den Ablauf und viele zusätzliche Features findest du auf unserer rosebikes.live Event-Website. Wir freuen uns auf dich und können es kaum erwarten!STRAIGHT FORWARDSPORTS MINDEDCUSTOMER FOCUSEDDein ROSE Bikes TeamPressekontakt:Bei Rückfragen kontaktieren Sie bitteVera VaubelVaubel Medienberatung GmbHE-Mail: medienberatung@vaubel.deTel.: +49 (0) 160 84 72068Sarah TerwehRose Bikes GmbHE-Mail: sarah.terweh@rosebikes.comTel.: +49 (2871) 2755 - 373Original-Content von: ROSE Bikes GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102534/4940544