Zum Wochenstart zeichnet sich ein freundlicher Start am deutschen Aktienmarkt ab. Nachdem die Sorgen vor Inflation und damit vor steigenden Leitzinsen schon in der vergangenen Woche merklich nachgelassen hatten und die Märkte nicht mehr belastete, gehen Marktteilnehmer davon aus, dass auch die US-Notenbank (Fed) an diesem Mittwoch an ihrer sehr lockeren Haltung zunächst nichts ändert.Der Dax +0,32% ...

