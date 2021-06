DJ Wie ein "OfficeFreund" die Steuerprüfung einfach und stressfrei macht - IDEA, Zusatz-Modul zu Bürosoftware OfficeFreund, ermöglicht sicheren Versand großer Datenmengen

München (pts006/14.06.2021/08:45) - IDEA (Interactive Data Extraction and Analysis) wird in der Kommunikation mit Behörden, insbesondere von Steuerbehörden und dem Finanzamt, auch in Deutschland immer relevanter. Ursprünglich nur in der internen Revision und im Controlling genutzt, wird die IDEA-Software heute auch in fast 100 Ländern für die Wirtschaftsprüfung genutzt, um große Datenmengen zu übersenden, zu analysieren und zu vergleichen. Da auch die deutsche Finanzverwaltung, der deutsche Zoll und viele Steuerberater mittlerweile IDEA verwenden, wird diese wichtige Software nun auch als Zusatzmodul zur Bürosoftware OfficeFreund angeboten.

"Viele unserer Kunden bemerken seit einigen Jahren, dass vermehrt elektronisch geprüft wird, oder Daten elektronisch von den Behörden angefordert werden. Daher haben wir uns entschlossen, IDEA als Zusatzmodul zu implementieren. Das erlaubt den einfachen und intuitiven Export aller steuerrelevanten OfficeFreund-Buchhaltungs-Daten mit einem Klick in eine Zipdatei, die der Steuerprüfer per Mail bekommt und digital überprüfen kann", so CEO Dipl. Ing. Arnold Spatz, der mit seinem internationalen Team OfficeFreund entwickelt hat. https://www.officefreund.de

Die wichtigsten Punkte des günstigen IDEA-Zusatz-Moduls bei OfficeFreund: * Möglichkeit, große Datenmengen sicher zu übersenden * Einfache Übertragung komplexer steuerprüfungsrelevanter Daten * Alle Daten prüfungskonform mit einem Klick * Perfekte Aufbereitung und daher weniger Nachfragen vom Prüfer oder der Behörde * Sehr intuitive Ablage und Archivierung von Dateien und Verzeichnissen

IDEA-Zusatzmodul gemäß den Grundsätzen GoBD zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form

Mit dem Einsatz dieses Programms-Moduls im ohnehin schon reichhaltigen Officeprogramm von OfficeFreund, werden vollständige steuerliche Prüfungen in kürzester Zeit ermöglicht und ohne Stress ermöglicht. "Kein Wunder, denn es gibt keine vergessenen Unterlagen und Akten, sondern alles ist 100 Prozent rechtssicher geordnet und wird auch 100 Prozent rechtsicher und digital mittels OfficeFreund an die Behörden weitergeleitet. Wo sonst der gesamte Betrieb durch eine Betriebs- oder Steuerprüfung unterbrochen oder zumindest stark eingeschränkt war, können heute in wenigen Minuten alle Daten zur Verfügung gestellt werden", so Dipl. Ing. Spatz.

