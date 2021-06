DJ EUREX/DAX-Future auf Allzeithoch - Aufwärtstrend intakt

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future handelt am Montag im Verlauf klar im Plus und marschiert auf ein Allzeithoch. Der Juni-Kontrakt gewinnt 58 auf 15.775 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 15.784 und das -tief bei 15.699 Punkten. Umgesetzt wurden bisher knapp 7.000 Kontrakte. Für die technischen Analysten der Commerzbank befindet sich der DAX-Future auf allen Zeitebenen in einer Aufwärtsbewegung - Aufwärtstrend und Future arbeiteten mit moderater Aufwärtsdynamik in Richtung neuer Allzeithochs.

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 14, 2021 03:09 ET (07:09 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.