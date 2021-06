Das neue Programm ermöglicht die Expansion des Partnergeschäfts durch Produktintegration und Markteinführungserfolge

Outseer, der Marktführer für Lösungen zur Zahlungsauthentifizierung und Kontoüberwachung, hat heute mit Outseer Beyond ein neues Partnerprogramm für komplementäre Anbieter von Technologien zur Zahlungsauthentifizierung und Betrugsprävention angekündigt. Diese Entwicklung knüpft an die Ankündigung von RSA in der vergangenen Woche an, Outseer als neues, eigenständiges Unternehmen einzuführen.

Outseer Beyond sorgt in der Branche für neue Möglichkeiten, tiefer gehende Funktionen in den Bereichen Betrugsprävention, Risikominderung und Identitätsschutz einzuführen, die an und durch eine Partner-Community bereitgestellt werden. Outseer arbeitet im Zuge dieses Programms mit jedem Partner zusammen, um Produktintegration, Datensynergien und Markteinführungsstrategien zu identifizieren, die den Umsatz der Partner steigern und eine umfassendere Kundenlösung bieten.

"Das Tempo des digitalen Handels nimmt weiter zu, die Weiterentwicklung von Betrugsansätzen bleibt unaufhaltsam, und unsere Kunden verlangen die beste Kombination von Lösungen, um ihr Geschäft voranzubringen", sagte Leah Evanski, globale Leiterin des Bereichs für strategische Bündnisse und Geschäftsfeldentwicklung bei Outseer. "Durch Outseer Beyond kooperieren wir mit führenden Technologie- und Dienstanbietern, um unseren gemeinsamen Erfolg zu ergänzen und zu stärken."

Zur Veröffentlichung von Outseer Beyond begrüßt das Unternehmen Callsign als neuesten Partner, mit dem es gemeinsam eine reibungslose Strong Customer Authentication und neue verhaltensbiometrische Signale für eine noch umfassendere Authentifizierungstelemetrie bereitstellt.

"Wir freuen uns unglaublich über die Partnerschaft mit Outseer", sagte Amir Nooriala, Chief Commercial Officer bei Callsign. "Die Vereinigung unserer Fähigkeiten wird unsere Mission weiter unterstützen, nahtlose Erlebnisse zu liefern und einen echten Mehrwert für unsere gemeinsamen Kunden zu schaffen."

Outseer Beyond bietet eine Vielzahl von Vorteilen, die dafür konzipiert sind, die Geschäftsexpansion zu maximieren:

Anreize, um strategisches Wachstum zu fördern und zu belohnen

Ein dediziertes Partner-Relationship-Management, das auf die Bedürfnisse der einzelnen Partner eingeht

Etablierte Dienstleistungen und Supportpräsenz rund um die Welt

Befähigung und Zertifizierung, um die Beherrschung des Outseer-Produktportfolios zu gewährleisten

Marketing und gemeinsame Werbeprogramme, um den Erfolg der Partner zu maximieren

Über Outseer

Outseer, ein Unternehmen von RSA, trägt zum Wachstum der digitalen Wirtschaft bei, indem es jährlich Milliarden von Transaktionen authentifiziert. Unsere Lösungen zur Überwachung von Zahlungen und Konten steigern den Umsatz und verringern die Reibungsverluste für kartenausgebende Banken, Zahlungsabwickler und Händler weltweit. Auf der Basis von 20 Milliarden jährlichen Transaktionen von 6000 globalen Institutionen, die zum Outseer-Datennetzwerk beitragen, liefert unsere identitätsbasierte Forschung die höchsten Betrugserkennungsraten und die geringsten Kundeneingriffe in der Branche. Erfahren Sie auf outseer.com, was andere nicht können.

