FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
THE VERY GOOD FOOD CO.INC 0SI CA88340B1094
AB/FROM ONWARDS 16.06.2021 16:05 CET
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THE VERY GOOD FOOD CO.INC 0SI CA88340B1094
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