FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SALONA GLOBAL MEDIC.DEV. 6IFB CA79549X1096
AB/FROM ONWARDS 17.06.2021 14:12 CET
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SALONA GLOBAL MEDIC.DEV. 6IFB CA79549X1096
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