Haggenmiller wird die Finanz- und Buchhaltungsabteilungen des Unternehmens leiten

Sintavia, LLC, ein Entwickler und 3D-Drucker einer neuen Generation von Flug- und Trägerkomponenten, hat heute bekannt gegeben, dass Brian Haggenmiller als neuer Chief Financial Officer eingestellt wurde. Haggenmiller war zuvor Senior Director für Finanzplanung und -analyse bei AerSale Corp. und leitete dort die Finanzplanung des Unternehmens in Vorbereitung auf dessen Börsengang im Jahr 2020 über ein Akquisitionszweckunternehmen (Special-Purpose Acquisition Company). Während seiner Zeit bei AerSale war Haggenmiller darüber hinaus für die Bewertung aller Arten von kommerziellen Luft- und Raumfahrttransaktionen verantwortlich. Diese reichten von einzelnen Triebwerken bis hin zu Geschäften für mehrere Flugzeuge. Haggenmiller verfügt über einen B.S. in Betriebswirtschaftslehre von der Olin School of Business der Washington University und einen Master of Business Administration von der University of Miami School of Business.

"Wir freuen uns sehr, dass Brian Haggenmiller dem Sintavia-Team als unser neuer CFO beitritt", sagte Brian Neff, Chief Executive Officer von Sintavia. "Seine direkte Erfahrung in der kommerziellen Luftfahrt in Kombination mit seiner Führungsrolle im Finanzmarktbereich macht ihn zur idealen Wahl für die Leitung unserer Finanz- und Buchhaltungsabteilungen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm, während wir Sintavia auf die nächste Entwicklungsstufe führen."

"Sintavia ist der weltweit führende Anbieter von Technologien zur additiven Fertigung für gezielte Endanwendungen in der Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsindustrie insbesondere für thermodynamische Komponenten, fortschrittliche Antriebssysteme und Aerostrukturen", sagte Haggenmiller. "Ich werde mich bei Sintavia dafür einsetzen, dass das Unternehmen die nötige finanzielle Unterstützung erhält, um die Chancen zu nutzen, die sich in diesen Komponentenmärkten bieten."

Über Sintavia

Sintavia entwirft und druckt im 3D-Verfahren eine neue Generation von Flug- und Trägerprodukten für die Rüstungs-, Luft- und Raumfahrtbranche. Die Fähigkeit des Unternehmens, thermisch gefertigte Komponenten mit komplexen strukturellen Aufbauten von weniger als 150 Mikrometern Stärke zu entwerfen und in Serie zu produzieren, begründete ein Leistungsniveau, das mit herkömmlichen Fertigungsmethoden unmöglich zu erreichen war. Mit 30 Hochgeschwindigkeitsdruckern, die zusammen mit Präzisionsnachbearbeitungsgeräten, einer kompletten mechanischen Prüfausrüstung und einem kompletten Metallurgie- und Pulverlabor untergebracht sind, ist Sintavia in der Lage, Parameter zu optimieren, Serien herzustellen und Qualitätsteile für Luft- und Raumfahrtanwendungen zu prüfen. Als Gründungsmitglied der Additive Manufacturer Green Trade Association hat sich Sintavia den höchsten Qualitätsstandards in der Branche verschrieben und verfügt über zahlreiche Nadcap- und andere Akkreditierungen für die Luft- und Raumfahrt. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.sintavia.com.

