DJ Scholz will große Mehrheit der Steuerzahler entlasten

BERLIN (Dow Jones)--SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz will nach der Bundestagswahl den Spitzensteuersatz für Singles erst ab 100.000 Euro Jahresbruttoeinkommen greifen lassen und so 96 Prozent der Steuerzahler entlasten. "Ich finde es richtig, wenn jemand mit einem so hohen Einkommen wie ich mehr Steuern zahlt", sagte Scholz der Bild am Sonntag. Singles sollen deshalb ab einem Jahresbruttoeinkommen oberhalb von 100.000 Euro und Verheiratete oberhalb von 200.000 Euro einen "künftigen Spitzensatz" zahlen. Bislang will die SPD den Spitzensteuersatz auf 45 Prozent anheben.

Um Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen zu entlasten, soll auch der heute geltende Spitzensteuersatz bei der Einkommenssteuer von 42 Prozent "viel später" greifen. Laut den Berechnungen von Scholz würden so fast alle Steuerzahler entlastet, nur Spitzenverdiener wie er selbst müssten mehr zahlen: "Bei einem Durchschnittseinkommen beträgt die Steuerersparnis 75 bis 150 Euro im Jahr." Wer 3.000 Euro brutto verdiene, spare im Jahr etwa 75 Euro an Steuern.

June 27, 2021 02:47 ET (06:47 GMT)

