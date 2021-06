DJ Johnson & Johnson zahlt 230 Mio Dollar für New Yorker Opioid-Fall

Von Sara Randazzo

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson hat zugestimmt, 230 Millionen Dollar an den Staat New York zu zahlen, um eine Opioid-Klage beizulegen. Der New Yorker Vergleich befreit Johnson & Johnson von einem kommenden Prozess auf Long Island, aber nicht von den restlichen Fällen, die landesweit anhängig sind, einschließlich eines laufenden Prozesses in Kalifornien, wie das Unternehmen mitteilte.

Der New Yorker Vergleich beinhaltet zusätzliche 33 Millionen Dollar an Anwaltsgebühren und -kosten und fordert den Arzneimittelhersteller auf, landesweit keine Opioide mehr zu verkaufen, was laut Johnson & Johnson bereits eingestellt wurde.

Die US-Bundessstaaten versuchen, mit den Opioid-Prozessen das zu wiederholen, was sie in den 1990er Jahren mit den Tabakfirmen erreicht haben, als 206 Milliarden Dollar an Vergleichen in die Staatskassen flossen. Mehr als 3.000 Landkreise, Städte und andere lokale Regierungen haben ebenfalls Klagen wegen der Opioid-Krise angestrengt, was die Gespräche erschwert, die sich seit Ende 2019 hinziehen und durch die Covid-19-Pandemie verlangsamt wurden.

June 27, 2021

