TAGESVORSCHAU: Termine am 28. Juni 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 28. Juni:

TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 DEU: Tui, Online-Pressekonferenz zum bevorstehenden Wintergeschäft FRA: Korian, Capital Markets Day

SWE: Tele2, außerordentliche Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Destatis: Nominallohn-/Reallohnindex Q1/21 (Vierteljährliche Verdiensterhebung)

08:00 DEU: Destatis: Schulden der öffentlichen Haushalte (Bund, Länder, Kommunen), Q1/21 08:00 DEU: Destatis: Außenhandelspreise 05/21

08:00 DEU: Destatis: Umsatzentwicklung der gewerblichen Wirtschaft 05/21 (experimenteller Frühindikator)

09:30 SWE: Einzelhandelsumsatz 05/21

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 05/21

SONSTIGE TERMINE

DEU: Finanzkonferenz "Frankfurt Euro Finance Summit" (Präsenzveranstaltung und Livestream) u.a. mit Finanzstaatssekretär Jörg Kukies, Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, DZ-Bank-Co-Chef Uwe Fröhlich, Bundesbank-Präsident Jens Weidmann, Commerzbank-Chef Manfred Knof, und EZB-Vizepräsident Luis de Guindos 09:30 DEU: Fortsetzung Prozess im "Cum-Ex"-Verfahren gegen ehemalige Mitarbeiter der inzwischen insolventen Maple Bank, Frankfurt/Main 10:00 DEU: Deutsch-Französische Parlamentarische Versammlung - letzte Tagung in der laufenden Wahlperiode des Bundestags + 11.00 Teilnahme von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Premierminister Jean Castex 12:00 DEU: Eröffnung des "Munich Urban Colab" u.a. mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Unternehmerin Susanne Klatten 18:45 DEU: Pressestatement zum Besuch von Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) beim Biotech-Unternehmen Curevac ESP: Mobile World Congress (MWC) in Barcelona (bis 01.7.21) ITA: Beginn des dreitägigen G20-Außenministertreffens in der süditalienischen Stadt Matera °

