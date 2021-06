TAGESVORSCHAU: Termine am 30. Juni 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 30. Juni:

TERMINE UNTERNEHMEN

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 DEU: Daimler: Online-Weltpremiere des ersten elektrischen Serien-Lkw "eActros" 10:00 DEU: Traton SE, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Gesco, Hauptversammlung (online)

11:00 LUX: Grand City Properties, Hauptversammlung (online) 12:00 DEU: Befesa, Hauptversammlung (online)

13:§0 LUX: Aroundtown, Hauptversammlung (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Mister Spex, Ende der Zeichnungsfrist

USA: General Mills, Q4-Zahlen

USA: Constellation Brands, Q1-Zahlen

USA: Bed Bath & Beyond, Q1-Zahlen

USA: Micron Technology, Q3-zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: DIW Konjunkturbarometer

01:50 JPN: Industrieproduktion 05/21 (vorläufig)

03:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/21 06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 05/21

08:00 GBR: BIP Q1/21 (endgültig)

08:00 DNK: BIP Q1/21 (endgültig)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 05/21

08:45 FRA: Verbraucherpreise 06/21 (vorläufig)

09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 06/21

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 06/21

10:00 POL: Verbraucherpreise 06/21 (vorläufig)

10:30 PRT: Verbraucherpreise 06/21 (vorläufig)

10:30 PRT: BIP Q2/21 (vorläufig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 06/21 (vorläufig)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 06/21 (vorläufig)

12:00 PRT: Industrieproduktion 05/21

14:15 USA: ADP-Beschäftigung 06/21

15:45 USA: MNI Chicago PMI 06/21

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 05/21

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Gemeinsamer Schienenkongress von Allianz pro Schiene und dem Bundesumweltministerium u.a. mit Bundesumweltministerin Svenja Schulze, EU-Verkehrskommissarin Adina Ioana Valean, dem österreichischen Umwelt- und Verkehrsministerin Leonore Gewessler und Dirk Messner, Präsident des Umweltbundesamtes 11:00 DEU: Der 3. Kartellsenat des OLG Düsseldorf verhandelt über eine Beschwerde der Nord Stream 2 AG gegen die Bundesnetzagentur, Düsseldorf 11:00 DEU: Urteil des EU-Gerichts zu Schadenersatzforderung ehemaliger Anteilseigner der italienischen Banca delle Marche gegen die Kommission 13:30 DEU: Online-Pk der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg zum Gesetz zum Grundrentenzuschlag, Stuttgart 14:00 DEU: Der 3. Kartellsenat des OLG Düsseldorf verhandelt über eine Beschwerde der Nord Stream 2 AG gegen die Bundesnetzagentur °

