FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SHARPSPRING DL -,001 399 US8200541048
AB/FROM ONWARDS 30.06.2021 08:25 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SHARPSPRING DL -,001 399 US8200541048
AB/FROM ONWARDS 30.06.2021 08:25 CET
SHARPSPRING-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de