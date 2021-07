LEIPZIG (dpa-AFX) - Die "Leipziger Volkszeitung" zum Ende des Afghanistan-Einsatzes:

"Der Afghanistan-Einsatz war umstritten. Gerhard Schröder, seinerzeit Bundeskanzler mit SPD-Parteibuch, musste die Abstimmung mit der Vertrauensfrage verbinden, um sich die erforderliche Mehrheit zu sichern. Später kamen Särge mit Gefallenen heim. Immer tiefer wurde der Westen in den Konflikt hineingezogen. Nur wusste er nicht, wie er wieder herausfinden sollte. Ob der Einsatz erfolgreich war? Auch dazu gibt eine Zahl Auskunft: Von Januar bis März stellten 3597 Afghaninnen und Afghanen einen Asylantrag in Deutschland. Unter den Flüchtlingen bei uns liegen sie seit Jahren in der Spitzengruppe."/ra/DP/men