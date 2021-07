DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 1. Juli

=== *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Mai saisonbereinigt real PROGNOSE: +4,0% gg Vm zuvor: -6,8% gg Vm *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, ausführliches Ergebnis 2Q, Stockholm 08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Trading Update 3Q, London *** 08:30 CH/Verbraucherpreise Juni PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+0,7% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+0,6% gg Vj *** 09:00 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Anhörung als ESRB-Vorsitzende vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments *** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juni PROGNOSE: 62,0 zuvor: 62,3 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juni (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 58,6 1. Veröff.: 58,6 zuvor: 59,4 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juni (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 64,9 1. Veröff.: 64,9 zuvor: 64,4 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Juni (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 63,1 1. Veröff.: 63,1 zuvor: 63,1 *** 10:00 EU/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Anhörung vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments 10:00 DE/Bundesgesundheitsminister Spahn, Bundesinnen- minister Seehofer und RKI-Präsident Wieler, PK zur Corona-Lage und Einreiseverordnung, Berlin 10:00 DE/Baader Bank AG, Online-HV *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juni (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 64,2 1. Veröff.: 64,2 zuvor: 65,6 *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Mai Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 8,0% zuvor: 8,0% *** 13:00 US/Walgreens Boots Alliance Inc, Ergebnis 3Q, Deerfield 14:00 DE/Bundesgerichtshof (BGH), Urteil zu Ausfuhr von Waffen in die USA zum Re-Export nach Kolumbien, Karlsruhe *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 390.000 zuvor: 411.000 *** 15:00 AT/Opec und Nicht-Opec-Länder (Opec+), Ministertreffen (via Videokonferenz) *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Juni (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 62,6 1. Veröff.: 62,6 zuvor: 62,1 *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juni PROGNOSE: 61,0 Punkte zuvor: 61,2 Punkte *** 16:00 US/Bauausgaben Mai PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 20:00 US/Fed, Rede (virtuell) von Atlanta-Fed-Präsident Bostic (2021 stimmberechtigt im FOMC) bei der Organisation Habitat for Humanity *** 22:00 US/IWF, PK (virtuell) zu den Artikel-IV-Konsultationen USA - DE/Beginn der Tarifverhandlungen für die privaten Banken in Deutschland, Berlin - US/Bundesfinanzminister Scholz, Fortsetzung der USA-Reise (bis 2.7.), Washington - NL/Europäische Arzneimittelbehörde (EMA), Entscheidung über Zulassung des Corona-Impfstoffs von Moderna für Jugendliche ab 12 Jahren, Amsterdam - EU/Rat der Europäischen Union, Slowenien übernimmt den Vorsitz (bis 31. Dezember) - Börsenfeiertag Hongkong - Folgende Index-Änderungen werden mit Handelsbeginn wirksam: SDAX + NEUAUFNAHME - Atoss Software + HERAUSNAHME - Osram Licht ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 30, 2021 23:51 ET (03:51 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.