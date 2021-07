Unterföhring (ots) - 4. Juli 2021. Joanna wünscht sich einen Partner, der ihr Kontra geben kann. Maria möchte einen jüngeren Mann. Colleen möchte keinen, der ihr nach dem Mund redet. Sandy will einen Typen, der auch mal anpacken kann. Doch ist das wirklich das Richtige für die vier Single-Frauen? Sie und vier weitere Singles suchen mit Hilfe ihrer schwulen besten Freunde in "Mein Date, mein bester Freund & ich" ab Montag in SAT.1 ihren Traummann. Wer passt wirklich zu ihnen? Und wer kann das am besten einschätzen? Zu Hilfe kommen den Single-Frauen ihre schwulen besten Freunde. Zusammen begeben Sie sich auf Teneriffa auf die Suche nach Mr. Right.Auf der Suche nach dem richtigen Partner für die Single-Frau, ziehen die Freundschafts-Duos in eine Villa auf Teneriffa. Dort datet die Frau potenzielle Traummänner: Wer findet die große Liebe? Neben Dates und Strategie-Besprechungen stehen die Duos vor einer weiteren Herausforderung: In jeder Sendung wird eines von ihnen von den anderen Teilnehmern rausgewählt. Der Gewinnerin winkt am Ende die große Liebe - ihrem schwulen besten Freund winken 50.000 Euro.Alle Infos, Fotos und Steckbriefe zu den acht Freunde-Duos finden Sie hier: http://presse.sat1.de/meindatemeinbesterfreundundichSAT.1 zeigt fünf Folgen "Mein Date, mein bester Freund & ich" ab 5. Juli, montags, um 20:15 UhrPressekontakt:Nathalie GalinaCommunication & PRUnit Show & Comedyphone: +49 (0) 89 9507 - 1186email: nathalie.galina@seven.onePhoto Production & EditingStephanie Bruchnerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1166email: stephanie.bruchner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4959331