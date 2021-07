DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 5. Juli

=== *** 08:45 FR/Industrieproduktion Mai PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni PROGNOSE: 56,1 zuvor: 53,1 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,4 1. Veröff.: 57,4 zuvor: 56,6 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 58,1 1. Veröff.: 58,1 zuvor: 52,8 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Juni (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 58,0 1. Veröff.: 58,0 zuvor: 55,2 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 59,2 1. Veröff.: 59,2 zuvor: 57,1 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 61,7 1. Veröff.: 61,7 zuvor: 62,9 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Juli 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:30 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede anlässlich der Verleihung der Ruth Bader Ginsburg Medal of Honor durch die World Jurist Association 14:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Rede (virtuell) beim Forum Kultur- und Kreativwirtschaft *** 15:45 EU/EZB, Monatsbericht Juni zu APP-Kaufprogramm *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 17:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel, PK nach Westbalkan-Gipfel im Rahmen des Berliner Prozesses, Berlin *** 18:00 EU/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Interview zu "Regulation and Supervision during the Covid-19 crisis: Important lessons", organisiert durch Banking Sector Industry Meeting of IESE Business School *** - DE/Pkw-Neuzulassungen Juni - Börsenfeiertag US-Anleihemarkt, US-Aktienmarkt NYSE, Nasdaq ===

*** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines

gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

