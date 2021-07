An den Terminmärkten sind laut aktuellem Commitments of Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC große wie kleine Terminspekulanten skeptischer geworden.Allerdings fiel der Verkaufsdruck weniger heftig als in der Vorwoche aus. Weil Großspekulanten (Non-Commercials) ihre Short-Seite stärker ausgebaut haben als ihr Long-Exposure, verzeichnete deren Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) in der Woche zum 29. Juni einen Rückgang von 166.200 auf 162.200 Kontrakte (-2,4 Prozent). ...

