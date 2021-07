Wochenausblick: Fed veröffentlicht FOMC-Protokoll - Hauptversammlungen von Fielmann, Scout24 & Co.

Werbung



Die erste vollständige Juliwoche hält einige wichtige Konjunkturnachrichten bereit. Unter anderem wird am Mittwoch das FOMC Protokoll in den USA veröffentlicht, welches einen Hinweis auf die künftige US-Geldpolitik geben könnte. Außerdem laden unter anderem Fielmann und Scout24 ihre Aktionäre zur virtuellen Hauptversammlung ein.



Montag

Zum Start der neuen Handelswoche wird um 9:55 Uhr der aktuelle Stand des Markit PMI Gesamtindex in Deutschland veröffentlicht, während um 10 Uhr der Stand in der Eurozone folgt. Außerdem sei darauf hingewiesen, dass aufgrund eines Feiertags die Börsen in den Vereinigten Staaten geschlossen bleiben.





Dienstag

Um 11 Uhr werden die Einzelhandelsumsätze auf Jahresbasis in der Eurozone relevant. Zum Nachmittag wird um 16 Uhr deutscher Zeit zudem der ISM Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe in den USA bekannt gegeben.

Mittwoch

Zur Wochenmitte wird in den USA das FOMC Protokoll veröffentlicht. FOMC steht für Federal Open Market Comittee. In acht Treffen pro Jahr wird die zukünftige Ausrichtung der US-Geldpolitik diskutiert und beurteilt. Das Protokoll gibt einen Hinweis auf die zukünftige Geldpolitik.

Donnerstag

Am frühen Donnerstagmorgen wird um 7 Uhr Südzucker seine detaillierten Zahlen für das erste Geschäftsquartal präsentieren. Eine Stunde später wird die aktuelle Handelsbilanz von Deutschland veröffentlicht, bevor um 10 Uhr Fielmann und Scout24 zur ordentlichen Hauptversammlung einladen. Um 11 Uhr bittet zudem die Hornbach Holding ihre Anteilseigner zum alljährlichen Aktionärstreffen.

Freitag

Zum Wochenabschluss erwartet Anleger um 8 Uhr die Nachricht der jährlichen Einzelhandelsumsätze in Deutschland. Des Weiteren wird um 14:30 Uhr die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft in den USA mitgeteilt.

