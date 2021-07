Kyoto, Japan (ots/PRNewswire) - - Beitrag zur Verwirklichung der kohlenstofffreien Gesellschaft durch Verbesserung der Energieeffizienz durch Unterdrückung der Wärmeerzeugung -Die OMRON Corporation mit Sitz in Kyoto, Japan, gab die weltweite Markteinführung des Hochleistungs-Leiterplattenrelais G9KA am 1. Juli 2021 bekannt. Dieses Produkt verbessert die Stromerzeugungseffizienz von PV-Anlagen, indem es Energieverluste minimiert, die durch die von Leistungsumformern, Stromversorgungsgeräten und verwandten Geräten in Solarstromerzeugungsanlagen erzeugte Wärme entstehen. Der branchenführende(*1) ultraniedrige Kontaktwiderstand von 0,2 Milliohm(*2) unterdrückt die vom Relais erzeugte Wärme und verbessert den Wirkungsgrad der Stromerzeugung in Solaranlagen. Dadurch wird der Einsatz erneuerbarer Energien beschleunigt und ein Beitrag zur Verwirklichung einer kohlenstofffreien Gesellschaft geleistet.Bild 1: Hochleistungs-Leiterplattenrelais G9KA mit extrem niedrigem Kontaktwiderstand https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M102197/202106246753/_prw_PI1fl_A09Lb0xl.jpgIn den letzten Jahren ist die effektive Nutzung der begrenzten Energieressourcen zu einem wichtigen gesellschaftlichen Thema geworden, und es besteht ein Bedarf an hocheffizienter Energieumwandlung für eine nachhaltige Energieerzeugung. Auf der anderen Seite entstehen bei Stromerzeugungsanlagen, die erneuerbare Energien, wie z. B. Solarenergie, nutzen, Energieverluste durch die Wärme, die während der Stromerzeugung von den Geräten erzeugt wird. Da außerdem auch sowohl die Kapazität als auch der Strom der Anlagen und Geräte steigen, sind Gegenmaßnahmen gegen die Wärmeerzeugung zu einem dringenden Thema geworden.Einer der Faktoren, die dazu führen können, dass Geräte Wärme erzeugen, sind die Relais, die auf der Leiterplatte im Inneren des Geräts montiert sind. Relais sind Komponenten, die zur Ausführung der EIN/AUS-Steuerung des durch die Geräte fließenden elektrischen Stroms verwendet werden, wenn die Geräte mit dem Stromnetz verbunden sind. Außerdem dienen Relais zur Sicherheitsabschaltung im Notfall. Konventionelle Hochleistungsrelais haben einen hohen Kontaktwiderstand. Energieverluste durch Wärmeentwicklung sind also ein Thema. Es gab Fälle, in denen Wärmeableitungsmechanismen wie Kühlkörper und Lüfter im Inneren der Geräte als Gegenmaßnahme gegen die Wärmeentwicklung installiert werden mussten, und Fälle, in denen die Verschlechterung der Leiterplatte aufgrund der vom Relais erzeugten Wärme zu einer Verringerung der Lebensdauer der Geräte führte.Das G9KA kann den Temperaturanstieg des Relais um ca. 30 %(*3) - im Vergleich zu herkömmlichen Hochleistungsrelais - reduzieren, indem der Kontaktwiderstand auf den branchenführenden(*1) Wert von 0,2 Milliohm(*2) gesenkt wird. Dieses Produkt hilft, die Größe und das Gewicht der Geräte zu reduzieren, weil Kühlkörper und Lüfter, die als Gegenmaßnahme gegen die Wärmeentwicklung installiert werden, vereinfacht werden können. Darüber hinaus führt die Unterdrückung der vom Relais erzeugten Wärme zu einer Verringerung des Temperaturanstiegs der Leiterplatte und trägt so zur Langlebigkeit der Geräte bei.OMRON wird auch weiterhin mit den Produkten und Dienstleistungen seiner Kunden zur Verwirklichung einer kohlenstofffreien Gesellschaft beitragen, indem OMRON fortschrittliche Geräte und Module auf der Grundlage seiner über viele Jahre hinweg kultivierten Technologien entwickelt und weltweit anbietet.Bild 2: Hauptanwendungen https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M102197/202106246753/_prw_PI2fl_9uk4sWk8.jpgHauptmerkmale des G9KA(1) Branchenführender(*1) ultra-niedriger Kontaktwiderstand (0,2 Milliohm) unterdrückt die Wärmeentwicklung-Durch die Absenkung des Kontaktwiderstands des Relais auf 0,2 Milliohm(*2) kann der Temperaturanstieg des Relais im Vergleich zu herkömmlichen Hochleistungsrelais um ca. 30 %(*3) gesenkt werden.-Die Vereinfachung von Wärmeableitungsmechanismen, wie z. B. ein in die Geräte eingebauter Kühlkörper als Gegenmaßnahme zur Wärmeentwicklung, reduziert die Anzahl der Teile, optimiert das Design und trägt so zur Verkleinerung und Gewichtsreduzierung der Geräte bei.-Durch die Unterdrückung der vom Relais erzeugten Wärme können sowohl der Temperaturanstieg als auch die Beschädigung der Leiterplatte reduziert werden, was zur Langlebigkeit der Geräte beiträgt.Bild 3: Vergleich der Ergebnisse des Temperaturanstiegs bei angezogenem 200A-Relais (Simulation) https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M102197/202106246753/_prw_PI3fl_v708vS90.jpg(2) Unterstützung von Anwendungen mit hoher KapazitätMit einer Ein- und Ausschaltleistung von 200 A (800 VAC) kann dieses Produkt in Geräten und Anwendungen eingesetzt werden, in denen große Stromlasten abgeschaltet werden müssen. Außerdem kann es auch Schütze ersetzen, die hauptsächlich für Leistungssteuerungsanwendungen mit hoher Kapazität verwendet werden. Im Vergleich zu Schützen mit ähnlicher Strombelastbarkeit reduziert sich die Höhe des Bauteils auf ca. 1/3(*4), was zur Miniaturisierung der Geräte und zur Platzersparnis beiträgt.Bild 4: Höhenvergleich bei der Montage von Komponenten auf der Leiterplatte (nur zur Veranschaulichung) https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M102197/202106246753/_prw_PI4fl_o6LePP2e.jpgÜber das Hochleistungs-Leiterplattenrelais G9KAhttps://components.omron.com/product-detail?partNumber=G9KAAnmerkungen:(*1) Branchenführend: Nach OMRONs Recherchen ab Mai 2021Vergleich der Katalogwerte für Relais mit maximalem Strom von 200 A(*2) 0,2 Milliohm: Anfangswert des Kontaktwiderstands unter der Bedingung von 200 A, 30 Minuten(*3) Etwa 30 %: Nach OMRONs Recherchen ab November 2020Vergleich des Temperaturanstiegs, wenn 200 A mit einem Relais mit gleichwertiger Leistung wie G9KA gehandhabt werden(*4) Etwa 1/3: Nach OMRONs Recherchen ab Mai 2021Weitere Informationen finden Sie unter:https://kyodonewsprwire.jp/attach/202106246753-O1-htZ4kO6K.pdfÜber OMRON Corporationhttps://kyodonewsprwire.jp/attach/202106246753-O2-dcE88545.pdfPressekontakt:(Medien): Satomi Somekawa or Megumi NakaiMarketing Communications DepartmentCorporate Communications GroupOMRON Corporation+81-75-344-7175satomi.somekawa@omron.com/megumi.nakai@omron.com(Business from customers): Relay Application DivisionBusiness Management Division HQElectronic and Mechanical Components Business CompanyOMRON Corporationhttps://components.omron.com/contact-usOriginal-Content von: Omron Healthcare Europe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53112/4960703