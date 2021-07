Das Blockchain-Daten-Startup Chainalysis konnte bei einer erneuten Finanzierungsrunde 100 Millionen US-Dollar einnehmen. Das Unternehmen kommt somit auf eine Bewertung in Höhe von 4,2 Milliarden US-Dollar und will das frisch eingesammelte Geld auch gleich schon wieder in neue Funktionen investieren.? Chainalysis kommt auf eine Bewertung in Höhe von 4,2 Milliarden US-Dollar ? Mithilfe des Unternehmens soll unter anderem Geldwäsche frühzeitig erkannt und verhindert werden ? Unter anderem ...

