DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Samsung Electronics leichter

TOKIO / HONGKONG (Dow Jones)--An den ostasiatischen Aktienmärkten geht es am Mittwoch uneinheitlich zu. Während an einigen Plätzen die teils negativen Vorgaben der Wall Street belasten, zeigt sich die Börse in Sydney mit einem deutlichen Plus von 0,8 Prozent. Auch in Schanghai legt das Marktbarometer zu (+0,4%). In Tokio büßt der Nikkei-Index dagegen 0,9 Prozent ein auf 28.379 Punkte. In Tokio wird als Bremsfaktor auf den erneut etwas festeren Yen verwiesen. Allen Plätzen gemein ist, dass sich die Indizes von den frühen Tagestiefs erholt zeigen.

Klar auf der Verliererseite finden sich in Tokio Aktien aus dem Finanzsektor. In den USA war es nach einem unter den Erwartungen ausgefallenen Einkaufsmanagerindex mit den Marktzinsen weiter nach unten gegangen, was unter anderem die Kreditmargen der Geldinstitute beeinträchtigt. Mizuho Financial und Mitsubishi UFJ verlieren je gut 2 Prozent, für Dai-ichi Life Holdings geht es ähnlich deutlich nach unten.

In Seoul (-0,6%) berichten Händler davon, dass Sorgen um die Corona-Pandemie aktuell solide Wirtschaftsdaten und Unternehmenszahlen überlagern. So geben Samsung Electronics um 0,6 Prozent nach, obwohl der Technologieriese über den Erwartungen ausgefallene vorläufige Zweitquartalszahlen vorgelegt hat.

In Hongkong sind es erneut die Technologieaktien, die den HSI (-0,7%) bremsen. Der entsprechende Subindex gibt um über 1 Prozent nach, weil China speziell die Großkonzerne aus dem Sektor weiter mit Argusaugen beobachtet bezüglich ihrer Marktmacht. Alibaba, Tencent, Kuaishou und Meituan verlieren zwischen 1 und 3 Prozent. Erholt zeigen sich einige Aktien aus dem Pharmasektor, die am Vortag noch unter Plänen für strengere Vorschriften bei Medikamentenstudien gelitten hatten.

Verluste verzeichnen in der gesamten Region Aktien aus dem Ölsektor. Die Ölpreise waren am Vortag deutlich von ihren jüngsten Mehrjahreshochs zurückgekommen, weil sich zunehmend Unsicherheit über das weitere Förderverhalten der Opec+ breitmacht, nachdem sich die Organsisation zuletzt nicht auf moderate Förderausweitungen verständigen konnte.

Index/Börse zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 Sydney 7.322,30 +0,8% +11,2% 8:00 Nikkei-225 Tokio 28.380,64 -0,9% +4,4% 8:00 Kospi Seoul 3.286,09 -0,6% +14,4% 8:00 Schanghai-Comp. 3.545,65 +0,4% +2,1% 9:00 Hang-Seng Hongkong 27.865,25 -0,7% +3,3% 10:00 STI Singapur 3.143,41 -1,5% +10,5% 11:00 KLCI Malaysia 1.525,52 -0,4% -5,9% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 9:39 % YTD EUR/USD 1,1825 +0,0% 1,1821 1,2111 -3,2% EUR/JPY 130,8106 +0,0% 130,7826 132,5149 +3,7% EUR/GBP 0,8568 +0,0% 0,8567 0,8612 -4,1% GBP/USD 1,3802 +0,0% 1,3799 1,4063 +0,9% USD/JPY 110,6100 -0,0% 110,6345 109,4025 +7,1% USD/KRW 1.137,0400 +0,0% 1.136,9400 1.128,7900 +4,7% USD/CNY 6,4702 -0,1% 6,4792 6,4338 -0,9% USD/CNH 6,4727 -0,1% 6,4787 6,4346 -0,5% USD/HKD 7,7679 +0,0% 7,7675 7,7668 +0,2% AUD/USD 0,7497 +0,0% 0,7495 0,7738 -2,7% NZD/USD 0,7019 +0,1% 0,7015 0,7184 -2,3% Bitcoin BTC/USD 34.594,51 +2,5% 33.764,51 49.822,26 +19,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,48 73,37 +0,1% 0,11 +51,9% Brent/ICE 74,57 74,53 +0,1% 0,04 +45,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.800,10 1.796,98 +0,2% +3,13 -5,2% Silber (Spot) 26,19 26,18 +0,0% +0,01 -0,8% Platin (Spot) 1.092,70 1.095,45 -0,3% -2,75 +2,1% Kupfer-Future 4,29 4,26 +0,7% +0,03 +21,6%

