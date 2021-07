Für die Wochenmitte stellt sich die Frage: Wird die DAX-Range verteidigt oder gleiten wir tiefer im Index? Folgende Schwellen sind wichtig. Punktsieg für die Bären Nachdem die 15.600 auch am Dienstag nach einer ersten Schwäche in der Eröffnung ziemlich zügig zurückerobert werden konnte, gab es die Chance auf eine komplette Aufholung der Tagesverluste. Dem stand zwar zunächst der ZEW Index im Weg, doch die Marktteilnehmer dachten eher an einen positiven ...

Den vollständigen Artikel lesen ...